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Dünya
AA 24.08.2023 09:45

ABD, Tayvan'a 500 milyon dolarlık F-16 kızılötesi arama takip sistemi satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a 500 milyon dolar değerinde F-16 kızılötesi arama takip sistemi ve ilgili ekipmanın satışını onayladı.

ABD, Tayvan'a 500 milyon dolarlık F-16 kızılötesi arama takip sistemi satışını onayladı
[Fotograf: Reuters]

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a 500 milyon dolar değerinde F-16 kızılötesi arama takip sistemi ve ilgili ekipmanın satışına onay verdi.

Açıklamada, satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiğine işaret edilerek, "Bu ekipmanların satışı ve Tayvan'a verdiğimiz destek, bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

ABD'de Joe Biden yönetimi, mart ayında Tayvan'a F-16 cephanelikleri ve ilgili ekipmanın olduğu 619 milyon dolar değerindeki silah satışına onay vermişti.

Çin, Washington yönetimini Tayvan'a silah satışını ve askeri ilişkilerini kesmeye davet ediyor.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları, sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzurunun bulunmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda yönetim, satışın yapılmasına onay verilen ülkeyle satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

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