Pompeo ayrıca, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"On yıllar süren çatışmaların ardından, Taliban ile Afganistan'da şiddetin ciddi biçimde azaltılmasında konusunda anlaşmaya vardık. Bu, uzun barış yolculuğunun önemli bir adımı ve ben tüm Afganları bu fırsatı yakalamaya çağırıyorum"

[Fotoğraf: Twitter/@SecPompeo]

Taliban sözcüsünden açıklama

Taliban sözcüsü de yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın 29 Şubat tarihinde uluslararası gözlemciler eşliğinde imzalanacağını söyledi.

Süreç

ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakereleri, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine Trump yönetimi tarafından iptal edilmişti.

Haftalarca belirsiz şekilde kalan barış görüşmeleri, Taliban'ın elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla yeniden başlamıştı.

Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen sonuca ulaşılamamıştı.