ABD-Taliban anlaşmasının 29 Şubat'ta imzalanması planlanıyor
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Taliban ile imzalanacak anlaşma için 29 Şubat tarihini verdi.
Pompeo ayrıca, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"On yıllar süren çatışmaların ardından, Taliban ile Afganistan'da şiddetin ciddi biçimde azaltılmasında konusunda anlaşmaya vardık. Bu, uzun barış yolculuğunun önemli bir adımı ve ben tüm Afganları bu fırsatı yakalamaya çağırıyorum"
Taliban sözcüsünden açıklama
Taliban sözcüsü de yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın 29 Şubat tarihinde uluslararası gözlemciler eşliğinde imzalanacağını söyledi.
Süreç
ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakereleri, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine Trump yönetimi tarafından iptal edilmişti.
Haftalarca belirsiz şekilde kalan barış görüşmeleri, Taliban'ın elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla yeniden başlamıştı.
Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen sonuca ulaşılamamıştı.