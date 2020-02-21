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Fransız bakan: Koronavirüs, Çin'e bağımlılığımızı azaltmamız gerektiğini gösteriyor
[Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire | Fotoğraf: AFP]
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, koronavirüsün (Covid-19) Fransa ekonomisini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, Çin'e bağımlılığın azaltılması gerektiğine dikkat çekti.
Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün Fransa'nın ekonomik büyümesine yüzde 0,1'lik negatif etkisinin olacağını söyleyen Le Maire, ülkesinin, özellikle otomobil ve ilaç sektörlerinde Çin'e olan bağımlılığının azaltılması gerektiğini söyledi.
Le Maire, bahsettiği negatif etkinin şu aşamada "gerçekçi" olduğunu ifade etti.
Ölü sayısı artıyor
Koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 249'a ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 76 bini aşmış durumda.
Etiketler: virüs salgını le maire koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 15:40
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