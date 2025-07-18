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Dünya
AA 18.07.2025 10:35

ABD, Suriye'ye en yüksek seviyedeki seyahat uyarısını yineledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, çatışmaların yaşandığı Suriye'ye yönelik, en yükseği olan "4. seviyedeki" seyahat uyarısının sürdüğünü bildirerek, ABD vatandaşlarının bölgeyi terk etmesi çağrısında bulundu.

ABD, Suriye'ye en yüksek seviyedeki seyahat uyarısını yineledi

ABD Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarılarını yayımladığı X sosyal medya hesabında, Suriye'ye ilişkin açıklama yapıldı.

Çatışmaların yaşandığı Suriye'ye yönelik, en yüksek seviye olan "4. seviyedeki" seyahat uyarısının sürdüğü hatırlatılan açıklamada, ABD vatandaşlarına bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bölgeyi terk edemeyen kişilerin ise güvenli bir yere sığınması tavsiye edildi.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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