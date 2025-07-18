Açık 32.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.07.2025 10:15

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de düzenlediği son saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara ve evlere düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de düzenlediği son saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun sabahın erken saatlerinde güneydeki Han Yunus bölgesinde gerçekleştirdiği saldırılarda, yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırları ve bir evi hedef aldı.

Çok sayıda sivilin yaşadığı bir eve düzenlenen saldırıda en az 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Evin enkazında kalanların olduğu belirtildi.

Han Yunus kentinin batısı bölgesinde de İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) çadırları hedef alan saldırısında, bir kadın ve çocuğu hayatını kaybederken, en az 9 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki el-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara gerçekleştirdiği saldırılarda da 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesinde ise İsrail'in bir evi bombalaması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini havadan ve karadan düzenlediği saldırılarla hedef almaya devam ediyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
OpenAI, karmaşık görevleri yerine getiren yeni ChatGPT 'ajan'ını tanıttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
Emine Erdoğan'dan Anadolu Selçukluları Sergisi paylaşımı
10:37
ABD, Suriye'ye en yüksek seviyedeki seyahat uyarısını yineledi
10:21
Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki STA müzakerelerinin ilk turu tamamlandı
10:02
Borsa güne yükselişle başladı
10:01
Brent petrolün varili 69,34 dolardan işlem görüyor
10:01
Türkiye'nin enerji filosu yeni sondaj gemileriyle güçleniyor
Türkiye'nin enerji filosu yeni sondaj gemileriyle güçleniyor
Türkiye'nin enerji filosu yeni sondaj gemileriyle güçleniyor
FOTO FOKUS
KKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulundu
KKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ