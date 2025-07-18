OpenAI, karmaşık görevleri yerine getiren yeni ChatGPT 'ajan'ını tanıttı

Şirketin CEO’su Sam Altman, yeni yazılımın karmaşık görevleri bağımsız biçimde yerine getirebildiğini ve bunun "yapay zekâ sistemleri için yeni bir yetenek seviyesi" anlamına geldiğini söyledi.

Düğün elbisesi siparişinden sunum hazırlığına kadar

OpenAI’nin internet sitesinden yapılan canlı yayında, yeni ChatGPT ajanının gerçek bir bilgisayar kullanarak çeşitli görevleri nasıl yerine getirdiği gösterildi.

Yapay zekâ destekli sistem;

Sıcak hava koşullarına uygun bir düğün elbisesi siparişi verdi,

Ekip maskotu temalı çıkartmalar tasarladı,

Google Drive verilerini kullanarak bir performans sunumu oluşturdu.

Bu yeteneklerle, ChatGPT Agent yalnızca metin ve görsel üretmenin ötesine geçerek kişisel dijital asistan olarak konumlandırılıyor.

Altman: Bu sistemle AGI'yi hissediyorsunuz

Altman, yaptığı paylaşımda, sistemin hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu ve kişisel verilerle ya da kritik görevlerle kullanılmadan önce gerçek ortamda test edilmesi gerektiğini belirtti. Ancak, sistemin bir bilgisayarı kullanarak düşünmesi, plan yapması ve uygulaması için, “AGI (Yapay Genel Zekâ) hissiyatı veren bir an” ifadesini kullandı.

Sınırlı erişimle başladı

Yeni ajan, şimdilik yalnızca ChatGPT Pro, Plus ve Team kullanıcılarına sunuluyor. Sistem, gerekli olduğunda kullanıcılardan giriş bilgisi ve izinler talep ediyor ve herhangi bir noktada kullanıcı müdahalesine açık şekilde çalışıyor.

Yapay zekâ yatırımlarında büyük yarış

Tanıtım, teknoloji devlerinin yapay zekâya rekor düzeyde yatırım yaptığı bir dönemde geldi. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, bu hafta yaptığı açıklamada yapay zekâ altyapısına yüz milyarlarca dolar harcayacaklarını duyurdu. Meta’nın ayrıca Apple’dan yılda 200 milyon dolarlık paketle kıdemli bir mühendisi transfer ettiği bildirildi.

OpenAI’nin değeri son verilere göre 300 milyar dolara ulaştı. Şirket, bu rakamla dünyanın en değerli özel girişimleri arasında yer alıyor.