ABD Suriye'de İran destekli hedefleri vurdu

Operasyonun, İran destekli milis grupların Irak ve Suriye'deki ABD askeri personeline 17 Ekim'den itibaren bir dizi saldırısına yanıt olarak meşru müdafaa kapsamında düzenlendiği belirtildi.

"İran destekli bu saldırılar kabul edilemez ve durdurulmalı"

ABD Savunma Bakanı Austin, "ABD çatışma arayışında değil ve daha fazla düşmanlığa girişme niyeti ve arzusu da yok, ancak ABD güçlerine yönelik İran destekli bu saldırılar kabul edilemez ve durdurulmalı. İran güçlerimize yönelik bu saldırılardaki rolünü inkar etmek istese de onlara izin vermeyeceğiz. İran'ın taşeron güçlerinin ABD güçlerine yönelik saldırıları devam ederse halkımızı korumak için gerekli önlemleri almaktan çekinmeyeceğiz. Tüm devlet ve devlet dışı kuruluşlara, daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşecek eylemlerden kaçınmaları çağrısına devam ediyoruz" dedi.