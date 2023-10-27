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Dünya
AA 27.10.2023 04:33

İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus kentine çok sayıda askerle düzenlediği baskında 1 Filistinli öldü, 2 Filistinli yaralandı.

İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, "İsrail askerlerinin Cenin baskınında bir Filistinli şehit oldu."

Filistin Kızılayı da İsrail askerlerinin Cenin baskısında 2 Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığını duyurdu.

AA muhabirinin, görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre de buldozerler ve çok sayıda askeri araçla İsrail askerleri gece saatlerinde Cenin kentine baskın düzenledi. Düzenlenen baskınla eşzamanlı olarak da İsrail uçakları Cenin semalarında uçuş gerçekleştirdi.

İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistin direniş grupları arasında çatışmalar çıktı.

Yerel kaynaklar ayrıca İsrail ordusuna bağlı askerlerin, Batı Şeria'nın Nablus kentine da baskınlar düzenlediğini belirtti.

Baskın sırasında İsrail askerleri ile Filistinler arasında çatışmalar yaşandı.

Gazze'de yaşanan çatışmalarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da Filistinlilerle İsrail askerleri arasında artan dozda bir gerilim yaşanıyor. İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınlar düzenleyip Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu baskınlarda çıkan çatışmalarda çok sayıda Filistinli ölüyor ya da yaralanıyor.

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Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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