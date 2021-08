Beyaz Saray, Twitter hesabından Afganistan'dan tahliyeler ile ilgili paylaşım yaptı:

"ABD Doğu Yakası saatiyle 27 Ağustos 03.00'ten 28 Ağustos 03.00'e kadar toplam yaklaşık 6 bin 800 kişi Kabil'den tahliye edildi. Bunlardan yaklaşık 4 bini ABD ordusuna ait 32 uçakları, 2 bin 800'ü ise koalisyon uçuşları ile taşındı."

Paylaşımda ayrıca, ABD tarafından 14 Ağustos'tan bu yana 111 bin 900, temmuz ayının sonlarından bu yana ise toplam 117 bin 500 kişinin ülkeden çıkarıldığı vurgulandı.

Since August 14, the U.S. has evacuated and facilitated the evacuation of approximately 111,900 people. Since the end of July, we have re-located approximately 117,500 people.