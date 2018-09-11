ABD son 20 yılın en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor

ABD'nin doğu kesimini vurmasını beklenen Florence Kasırgası'nın, ABD'nin son 20 yıldaki en şiddetli kasırgası olabileceği uyarısı yapıldı.

Kasırgaya hazırlık kapsamında 1 milyon kişinin tahliye edilmesine karar verildi.

1 milyon kişi için tahliye kararı verildi

Yetkililer kasırganın yaratacağı tahribatı azaltmak için çalışmalara başladı.

Hazırlıklar kapsamında Güney Carolina ve Virginia eyaletlerinin sahil bölgelerinde yaşayan 1 milyon kişinin tahliye edilmesine karar verildi.

26 bölgede de okullar ve sağlık merkezleri dahil devlet daireleri kapatıldı.

Perşembe günü son derece tehlikeli bir boyuta ulaşacak

Atlas Okyanusu'nda etkili olan kasırganın perşembe günü ABD'nin doğu kesimini vuracağı hesaplanıyor.

Saatteki hızı 225 kilometrenin üzerinde olan kasırganın şiddetinin daha da artabileceği belirtiliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kategorisini 4 olarak güncellediği Floransa Kasırgası'nın, perşembe günü son derece tehlikeli bir boyuta ulaşacağını tahmin ediyor.

Florence Kasırgası'nın çok şiddetli rüzgarlar, sel ve dev dalgalara yol açması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber, The Guardian