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Dünya
DHA 10.03.2024 10:54

ABD sınırında helikopter düştü: İkisi asker 3 kişi öldü

ABD’nin Texas eyaletinde Meksika sınırına yakın bölgede sınır destek görevi yapan bir askeri helikopter düştü. İki ABD askerinin ve bir sınır devriye polisinin öldüğü, bir askerin ise yaralandığı açıklandı.

ABD sınırında helikopter düştü: İkisi asker 3 kişi öldü

Olayla ilgili dün açıklama yapan Ortak Görev Gücü Kuzey Komutası yetkilileri, “Federal Güneybatı sınır destek misyonuna tahsis edilen bir UH-72 Lakota helikopteri, bugün Teksas'ın Rio Grande Şehri yakınlarında havacılık operasyonları yürütürken düştü.

2 asker ve bir ABD Sınır Devriyesi öldü. Bir asker yaralandı. Ölenlerin isimleri yakınlarına haber verilmeden açıklanmayacak. Kazanın nedeni araştırılıyor” dedi. Rio Grande Şehri polisi dün olayla ilgili ilk açıklamayı yaparak içinde 4 kişi olduğuna inanılan bir helikopter kazasına yardımcı olduklarını belirtmişti.

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