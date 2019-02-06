Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından verilen yasa tasarısı, İsrail'i Boykot Hareketi (BDS) ile mücadele etmeyi amaçlıyor.

Tasarı, federal ve yerel otoritelere, İsrail mallarının boykot eden firmalarla ekonomik ilişkilerin kesilmesine izin veriyor.

Bu, “Ortadoğu’da Güvenlik” konulu daha geniş bir tasarının parçası.

Senatoda 23’e karşı 77 oyla kabul edilen tasarıda ayrıca İsrail’e silah verilmesi, Ürdün ile askeri ilişkilerin geliştirilmesi ve Suriye’ye yaptırım uygulanması maddeleri de yer alıyor.

Yasa tasarısının, boykotun anayasal bir hak olduğunu düşünen ve tasarıya karşı olduğunu ifade eden Demokratların da yer aldığı Temsilciler Meclisine sunulması gerekiyor.

Tasarı, Temsilciler Meclisinde kabul edildikten sonra ise ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına gidiyor.

Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi (BDS)

Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar Hareketi" (BDS), uluslararası alanda İsrail'in ekonomik, akademik, kültürel ve siyasi bakımdan boykot edilmesine öncülük ediyor.

İsrail, BDS'yi stratejik bir tehdit olarak görüyor ve harekete bağlı aktivistleri anti-Semitist olmakla suçlayarak, boykot çağrısında bulunan bu kişileri sınır dışı ediyor.

İsrail Parlamentosu (Knesset) Mart 2017'de, İsrail'i boykot etme çağrısı yapanlara giriş vizesi verilmemesini öngören "boykot" yasasını onaylamıştı.

Kaynak: AFP, AA