Almanya'da mahkeme İsrail’i Boykot Girişimi'ni haklı buldu

Mahkeme, belediye meclisinin 2016 yılında bir BDS faaliyetinin izin belgesini iptal etmesinin, başvuru sahibinin toplanma özgürlüğü gibi temel haklarını zayıflattığını açıkladı.

Mahkemede BDS organizatörlerini temsil eden avukat Ahmed Abed, Almanya'daki bu ilk örneğin, BDS faaliyetlerine yönelik daha geniş siyasi sonuçları olabileceğini söyledi.

2016’da ne olmuştu?

Nisan 2016’da Oldenburg Belediye Meclisi, belediyeye ait bir kültür merkezinde BDS’nin kendisini tanıtmak için etkinlik düzenlemesine izin vermiş ancak etkinlikten 5 gün önce belediye meclisi şiddet olayları olabileceği korkusuyla BDS’ye verdiği izin belgesini geri çekmişti.

Belediye meclisinin verdiği kararı ikna edici bulmayan etkinlik organizatörü Christoph Glanz, uzun yasal süreci başlatan bir dava açmıştı.

Belediye meclisi, o dönemde 80-100 kişilik bir grubun etkinliğe karşı protesto gösterisi düzenleyeceği öngörüsü ile kamu düzenini korumak için izin belgesini iptal ettiğini açıklamıştı.

Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Mahkeme, izin belgesinin iptal edilmesinin şiddet olaylarının ortaya çıkacağı korkusuyla değil, dış baskıyla ilgili olduğunu belirledi.

Mahkeme ayrıca, Alman ve İsrail toplumunun, Sosyal Demokrat Parti üyesi Lord Mayor Jürgen Krogmann'ın ofisiyle etkinliği iptal etmesini istemek için temas kurduğunu açıkladı.

Etkinlik organizatörü Glanz yaptığı açıklamada, "Bu temel demokratik hak ancak bu hak Siyonist lobinin baskısıyla baltalandı" dedi.

Kaynak: The Electronic Intifada