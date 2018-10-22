İngiltere'deki okullarda tepki çeken konuşma yasağı uygulaması

İngiltere'deki bazı okullarda öğrenciler, eğitim saatleri içinde, belirlenen alanlar dışında birbiriyle konuşamayacak. Yasak, 5 Kasım itibarıyla uygulanacak.

Yeni kurallara göre yasak, öğrenciler okula girdiği an başlayacak. Öğrenciler sınıflarında "öğretmenlerinin sorduğu soruları yanıtlamak ve öğretmene soru sormak" dışında kesinlikle konuşamayacak.

Öğrenciler kendi aralarında sadece yemekhane, kafeterya ve sosyalleşme alanında konuşabilecek.

Veliler, bu yasaktan kendilerine gönderilen mektupla haberdar oldu. Mektupta kuralı çiğneyenlerin 20 dakikalığına cezalandırılacağı da belirtildi.

Veliler yasağa tepkili

Aileler, bütün gün suspus oturacak çocuklarının okuldan soğuyacağı görüşünde.

Çocuklar ise, okullarının giderek hapishaneye benzediğini düşünüyor.

Hatta yakında "görüş günü" kuralının getirilebileceği konusunda şakalaşıyorlar.

Kaynak: TRT Haber