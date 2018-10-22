  • 22 EKIM 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.657
    EURO 6.514
  • BIST 96520.61
    ALTIN 222.621
Buradasınız : » » İngiltere'deki okullarda tepki çeken konuşma yasağı uygulaması

İngiltere'deki okullarda tepki çeken konuşma yasağı uygulaması

İngiltere'de bazı okullarda öğrenciler, teneffüslerde bile okul içinde belirlenen alanlar dışında konuşamayacak. Uygulamaya veliler de öğrenciler de bir hayli tepkili.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İngilteredeki okullarda tepki çeken konuşma yasağı uygulaması

İngiltere'deki bazı okullarda öğrenciler, eğitim saatleri içinde, belirlenen alanlar dışında birbiriyle konuşamayacak. Yasak, 5 Kasım itibarıyla uygulanacak.

Yeni kurallara göre yasak, öğrenciler okula girdiği an başlayacak. Öğrenciler sınıflarında "öğretmenlerinin sorduğu soruları yanıtlamak ve öğretmene soru sormak" dışında kesinlikle konuşamayacak.

Öğrenciler kendi aralarında sadece yemekhane, kafeterya ve sosyalleşme alanında konuşabilecek.

Veliler, bu yasaktan kendilerine gönderilen mektupla haberdar oldu. Mektupta kuralı çiğneyenlerin 20 dakikalığına cezalandırılacağı da belirtildi.

Veliler yasağa tepkili

Aileler, bütün gün suspus oturacak çocuklarının okuldan soğuyacağı görüşünde.

Çocuklar ise, okullarının giderek hapishaneye benzediğini düşünüyor.

Hatta yakında "görüş günü" kuralının getirilebileceği konusunda şakalaşıyorlar. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: teneffüs, Okul, İngiltere, konuşma yasağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER