ABD: Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesi için elimizden geleni yaptık

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Uluslararası Fransız Radyosuna (RFI) verdiği röportajda Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişiminden çekilmesini ve mevcut durumu değerlendirdi.

Rusya'nın anlaşmaya geri dönmek için istediği şartlar konusunda ABD'nin müzakereye hazır olup olmadığının sorulması üzerine Blinken, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimiyle geçen yıl imzalanan anlaşma dahilinde 30 milyon ton tahılın Ukrayna'dan çıkarıldığını anımsattı.

Rusya'nın talepleri konusunda Blinken, "Buradaki mesele taviz meselesi değil. Mesela Rusya kendi tahılını ihraç etmede sorun yaşadığını iddia ediyor ki bu yanlış. Rusya'nın tahıl ihracatı, Ukrayna işgalinden önceki yılların rakamlarını aştı. Dahası Rusya'nın ihracat rakamları rekor seviyeye ulaştı." ifadesini kullandı.

Bakan Blinken, Rusya'nın bankacılık ve ulaşım konusundaki taleplerine de işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu konudaki sorunların çözülmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Örneğin, bankalarımıza Rus tahılının ihracatını tamamen desteklediğimize ve Rusya tahılı, ulaşımı, sigortası vs konularda yaptırımlardan korkmalarına gerek olmadığını belirten bir mektup gönderdim. Şu anda da BM'nin Rusya'nın endişelerine işaret eden bir önerisi masada. Rusya buna bir yanıt vermedi. Aslında Rusya'nın yanıtı vardı bu da Odessa Limanı'na saldırmak ve 220 bin ton tahılı yok etmekti."

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.