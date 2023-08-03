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Dünya
AA 03.08.2023 20:20

Ukrayna: Erdoğan Putin'i tahıl anlaşmasına döndürebilecek tek lider

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na döndürebilecek tek lider olduğunu belirtti.

Ukrayna: Erdoğan Putin'i tahıl anlaşmasına döndürebilecek tek lider
[Fotograf: AFP]

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Ukrayna devlet ajansı Ukrinform’a açıklamada bulundu.

Rusya’nın anlaşmayı durdurduğunu anımsatan Kuleba, Ukrayna’nın Türkiye ile Putin’in bu anlaşmaya dönmesi konusunda etkileşimde olduğunu ifade etti.

Erdoğan-Putin telefon görüşmesi dış basında
Erdoğan-Putin telefon görüşmesi dış basında

Kuleba, şunları kaydetti:

"Ukrayna, Putin'in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na dönmesi için Erdoğan ile koordinasyon halinde. Erdoğan da bu konuda Zelenskiy ile koordinasyon içinde. Bu karşılıklı çıkar. Erdoğan, Putin'in anlaşmaya dönmesini sağlayabilecek tek lider."

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

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