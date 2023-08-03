Açık 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.08.2023 19:45

İran'da sıcaklık 50 dereceyi aştı

İran’ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinin 8 kentinde termometreler 50 derecenin üstünü gösterdi.

İran'da sıcaklık 50 dereceyi aştı
[Fotoğraf: Arşiv]

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Huzistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhammed Sebzehzari eyaletteki sıcak havalara ilişkin açıklamada bulundu.

Sebzehzari, son 24 saatte Huzistan eyaletinin 8 kentinde hava sıcaklığının 50 derecenin üstünde ölçüldüğünü kaydetti.

Buna göre, hava sıcaklığı Umidiye’de 51,8, Şuş’ta 51,5, Abadan’da 51,3, Bostan’da 51,2, Dezful’da 50,8, Ahvaz, Ramhürmüz ve Mahşehr’de de 50,2 derece olarak ölçüldü.

Son 24 saatte 16 kişi hastaneye başvurdu

Yarından itibaren eyalette rüzgarın etkili olacağını belirten Sebzehzari, gelecek iki hafta içinde yüksek sıcaklıklarla karşılaşılmayacağını ifade etti.

Öte yandan Şuş Sağlık ve Tedavi Ağı Müdürü Yahya Meysem, havaların ısınmasıyla güneş çarpması vakalarının görüldüğünü aktardı.

Meysem, son 24 saatte 16 kişinin hastaneye başvurduğunu, bunlardan ikisinin hastaneye tedavi altına alındığını belirtti.

Halk serin bölgelere gidiyor

İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle iki günlük tatil ilan edilmesinin ardından halk, imkanlarına göre serin bölgelere gitmeyi tercih etti.

Başkent Tahran'ın güneydoğusundaki Veramin ilçesinde hava sıcaklığı 42 dereceye ulaştı. Bunaltıcı sıcaktan kaçmak ve biraz olsun serinlemek isteyenler, tarlalardaki su kanallarına kendini bıraktı.

Ülkenin kuzeyinde Hazar Denizi’nin kıyısında yer alan Mazenderan eyaletinin Vali Yardımcısı Ruhullah Selegi de yaptığı açıklamada, resmi kayıtlara göre son iki günde ülkenin çeşitli bölgelerinden 1 milyon 800 bin kişinin eyalete geldiğini söyledi.

Selegi, söz konusu kişilerin resmi kayıt tutulan konaklama mekanlarına giriş yaptığını dile getirerek ikinci evi eyalette olan kişilerin de gelmesiyle bu sayının 5 milyonu aştığını kaydetti.

ETİKETLER
İran Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
UNICEF: Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1,6 milyon çocuk eğitime muhtaç
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:41
Esenyurt'taki iş yeri cinayetinde tutuklu sayısı 4'e yükseldi
20:37
Dışişleri: PKK, faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturuyor
20:22
Ukrayna: Erdoğan Putin'i tahıl anlaşmasına döndürebilecek tek lider
20:47
Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu: O anlar kamerada
20:02
İstanbul'da alev alan minibüs küle döndü
19:52
Trump bugün hakim karşısına çıkacak
İstanbullular "eyyam-ı bahur" sıcaklarıyla bunaldı
İstanbullular "eyyam-ı bahur" sıcaklarıyla bunaldı
FOTO FOKUS
Hatay'da kültürel mirasın ihya edilmesi için yeni imar planı
Hatay'da kültürel mirasın ihya edilmesi için yeni imar planı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ