Erdoğan-Putin telefon görüşmesi dış basında

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi çabaları, tahıl koridoru anlaşması için yürütülen süreç ve Putin'in Türkiye ziyareti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde bu başlıklar öne çıktı. Dış basın görüşmeyi manşetlere taşıdı.

İngiliz Haber Ajansı Reuters, görüşmeyi, "Erdoğan Putin'e, karadeniz tahıl girişimini geri döndürme çalışmalarını ve diplomasisini sürdüreceğini söyledi" cümleleri ile verdi.

İngiliz yayın organı BBC, "Erdoğan ve Putin telefonda görüştü, Rusya liderinin Türkiye'yi ziyareti bekleniyor" başlığını attı.

Amerikan New York Times gazetesi, "Putin, Rusya Tahıl Anlaşmasını iptal ettiğinden bu yana Erdoğan ile ilk kez görüştü" cümlesini kullandı.

Fransız Haber ajansı AFP görüşmeyi, "Erdoğan, Moskova'nın Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı için hayati önem taşıyan tesisleri vurmasının ardından Putin'e gerilimi daha fazla tırmandırmamaya çağırdı" ifadeleri ile geçti.

Katar merkezli yayın organı Al Jazeera, "Putin, Türk mevkidaşı Erdoğan'dan Rusya'nın tahıllarını gıda kıtlığı yaşayan Afrika ülkelerine ihraç etmesine yardım etmesini istedi" bilgisini paylaştı.