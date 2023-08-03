Açık 34.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 03.08.2023 16:18

Erdoğan-Putin telefon görüşmesi dış basında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesi dış basında yankı buldu.

Erdoğan-Putin telefon görüşmesi dış basında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi çabaları, tahıl koridoru anlaşması için yürütülen süreç ve Putin'in Türkiye ziyareti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde bu başlıklar öne çıktı. Dış basın görüşmeyi manşetlere taşıdı.

İngiliz Haber Ajansı Reuters, görüşmeyi, "Erdoğan Putin'e, karadeniz tahıl girişimini geri döndürme çalışmalarını ve diplomasisini sürdüreceğini söyledi" cümleleri ile verdi.

İngiliz yayın organı BBC, "Erdoğan ve Putin telefonda görüştü, Rusya liderinin Türkiye'yi ziyareti bekleniyor" başlığını attı.

Amerikan New York Times gazetesi, "Putin, Rusya Tahıl Anlaşmasını iptal ettiğinden bu yana Erdoğan ile ilk kez görüştü" cümlesini kullandı.

Fransız Haber ajansı AFP görüşmeyi, "Erdoğan, Moskova'nın Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı için hayati önem taşıyan tesisleri vurmasının ardından Putin'e gerilimi daha fazla tırmandırmamaya çağırdı" ifadeleri ile geçti.

Katar merkezli yayın organı Al Jazeera, "Putin, Türk mevkidaşı Erdoğan'dan Rusya'nın tahıllarını gıda kıtlığı yaşayan Afrika ülkelerine ihraç etmesine yardım etmesini istedi" bilgisini paylaştı.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
Sıradaki Haber
Sudan ordusu başkentteki HDK mevzilerini bombaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
Eskişehir'de dilencinin elindeki poşetten 13 bin 630 lira çıktı
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarının hayırlı olmasını diledi
17:09
Türkiye fındık ihracatından 1,7 milyar doları aşkın gelir elde etti
17:01
Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 1,5 metrelik kartal heykeli ele geçirildi
16:59
Savunma sektöründen rekor ihracat
16:50
Çin, "Fıngyün-3" meteoroloji uydusunu fırlattı
İstanbullular "eyyam-ı bahur" sıcaklarıyla bunaldı
İstanbullular "eyyam-ı bahur" sıcaklarıyla bunaldı
FOTO FOKUS
Hatay'da kültürel mirasın ihya edilmesi için yeni imar planı
Hatay'da kültürel mirasın ihya edilmesi için yeni imar planı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ