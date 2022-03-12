Rusya-Ukrayna savaşının başlarında Putin’in nükleer kuvvetlerine özel bir alarm vermesinin ardından dikkatler hala Rus ordusunun nükleer silahlarında hareketlilik olup olmadığında.

Günlük basın toplantısında bu konuda bir soruya yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD’nin stratejik caydırıcılık unsurlarının yerinde olduğu belirtti.

Kirby, "Rus tarafına ilişkin hususi bir şey diyemem ama caydırıcılık konuşlanmamızı değiştirmemize neden olacak herhangi bir şey görmedik." dedi.

"Belarus birliklerinin savaşa katıldığını henüz görmedik"

Rusya’nın biyolojik veya kimyasal silah kullanma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirby, şu ifadeleri kullandı:

"İstihbarat değerlendirmelerine girmeyeceğim ama iki şey söylemek istiyorum. Birincisi bu ülkenin bu tür silahları insanlar üzerinde kullandığına dair bir geçmişi var. Bu silahlarla ilgili programlarının olduğunu da biliyoruz. İkincisi ise bu konudaki iddiaları da olası, burada olası ibaresine vurgu yapıyorum, bir yanıltma operasyonu olarak kullanıp savaşı daha da tırmandırmak için kullanıp kullanmayacaklarını yakından izliyoruz."

Diğer taraftan Rusya’nın Kiev’e yaklaşmaya devam ettiğini belirten Kirby, Belarus birliklerinin savaşa katıldığını henüz görmediklerini söyledi.

Ukrayna’ya savaş açması nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların başka ülkelerde kıtlığa neden olup istikrarsızlığa yol açması konusunda bir kaygının olup olmadığına ilişkin bir soruya Kirby, Ukrayna savaşının bölgesel ve küresel etkilerini yakından takip ettiklerini ancak şu aşamada uygulanan yaptırımların "istikrarsızlığa yol açacağına dair" ellerinde henüz bir işaret olmadığını dile getirdi.

Ukrayna’ya S-300 verilmesi

Bazı ülkelerin Ukrayna’ya ellerindeki S-300 hava savunma sistemlerini vermesinin gündeme geldiğini, ABD’nin bu tartışmalarda dahli olup olmadığını ve buna yeşil ışık yakıp yakmayacağına ilişkin soruya Kirby, her ulusun Ukrayna’ya vereceği yardıma egemen olarak karar verdiğini ve ABD’nin buna yeşil ışık yakması veya veto etmesinin söz konusu olmadığını savundu.

Kirby, "Ukraynalıların ihtiyaç duyduğu ve çok iyi kullandıklarını bildiğimiz türden kabiliyetleri sağlamaya yardımcı olmak için müttefikler ve ortaklarla birlikte çalışıyoruz. Elimizde bu materyallerin bir kısmı var ve bizde olmayan kısımlarının ise diğerlerinde olduğunu biliyoruz ve bunu koordine etmeye yardımcı oluyoruz." dedi.

Buna S-300 sistemlerin de dahil olup olmadığına ilişkin soruya ise Kirby, şu yanıtı verdi:

"Tek tek sistemlerden bahsetmeyeceğim. Bunu henüz yapmadığımı biliyorsun. Bugün de bunu yapmaya başlamayacağım. Ancak yardımcı olabileceğini bildiğimiz diğer müttefikleri ve ortaklarla birlikte için çok çalışıyoruz. Ancak bu kararları vermek ve bunları açıklamak gerçekten bu uluslara kalmış. Buna saygı duymalıyız. Önemli olan şey, bu konuşmaları aktif olarak yaptığımızdır. Yardımı elimizden geldiğince koordine etmeye yardımcı oluyoruz. Ve Ukraynalılarla kendilerini daha iyi savunmak için ne yapmaları gerektiği hakkında konuşmaya devam edeceğiz."

Rus uçakları Ukrayna’da günlük 200 sorti yapıyor

Pentagon’dan üst düzey bir yetkili, bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşı hakkında bilgi verdi.

Yetkili, Rus Hava Kuvvetlerinin Ukrayna içinde ve sınırlarına yakın bölgelerde 200 civarında sorti yaptığını ve bu kadar az uçmalarının nedeninin ise Ukrayna hava savunmasının etkili olmasından kaynaklandığını belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya savaşın başından beri 800’den fazla füze fırlattığını anlatan yetkili, Rus ordusunun başkent Kiev’e üç koldan yaklaşmaya çalıştığını dile getirdi.