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Dünya
AA 03.07.2024 21:30

ABD Presbiteryen Kilisesi İsrail'e maddi desteğini çekme kararı aldı

ABD Presbiteryen Kilisesi, İsrail'e maddi desteğini çekme kararı alırken, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlaline katkı sağlayan 2 şirketin bu uygulamalarını değiştirmesi için teşvik süreci de başlattı.

ABD Presbiteryen Kilisesi İsrail'e maddi desteğini çekme kararı aldı

ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkedeki en büyük Presbiteryen mezhebini barındıran kilisenin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City'de 504 üyesinin katılımıyla yapılan genel kurulunda, İsrail'e yönelik bazı kararlar alındı.

ABD'de 8 bin 800 kilise ve 1 milyon üyesi bulunan Presbiteryen Kilisesi oy çokluğuyla, İsrail'e maddi desteğin sonlandırılmasını ve kilisenin fonlarının İsrail tahvillerinden çekilmesini kabul etti.

Genel kurulda, İsrail'e uçak motoru ve Filistinlilerin takibi için yapay zeka teknolojisi sağlayarak Filistinlilere zarar veren 2 firmanın bu tutumlarını değiştirmeleri yönünde teşvik edileceği belirtildi. Bu şirketlerin, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlaline katkı sağladığı kaydedildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını uzun yıllardır eleştiren kilisenin genel kurulunda ayrıca, Hristiyan siyonizmi kınayan bir kararın da alındığı aktarıldı.

Presbiteryen Kilisesinin İsrail-Filistin Özel Heyeti üyelerinden Bob Ross, kilisede İsrail'in insan hakları ihlali ve Filistinlilere yönelik yapılan soykırımdan çıkar sağlanmaması yönünde giderek büyüyen bir fikir birliği oluştuğunu söyledi.

ABD Presbiteryen Kilisesi 2022'de de İsrail'i "apartheid devlet" olarak tanımlamıştı.

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