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Dünya
AA 03.07.2024 20:50

BM: İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'ya 7 Ekim'den bu yana 28 hava saldırısı düzenledi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya 7 Ekim 2023'den bu yana 28 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

BM: İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'ya 7 Ekim'den bu yana 28 hava saldırısı düzenledi

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in sadece geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'ya 2 hava saldırısı düzenlediğini aktaran Dujarric, aynı zamanda İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırısında 200 evin zarar gördüğünü kaydetti.

Dujarric, İsrail'in Batı Şeria'ya 7 Ekim'den bu yana 28 hava saldırısı düzenlediğini belirterek, bu saldırılarda aralarında 14 çocuğun da bulunduğu 77 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusunun Filistinlilere ait arazilere el koyması

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yaklaşık 12 bin 715 dönümlük araziye el koymasına ilişkin ise Dujarric, "Bu çok çok yanlış yönde bir adım. Müzakere edilmiş iki devletli çözüm yönünde hareket edilmesini istiyoruz." dedi.

Gazze'de "Starlink" tartışması

Dujarric, bazı haberlerde İsrail ve BM'nin Elon Musk'ın uydu internet hizmeti sağlayan Starlink'inin Gazze'de kullanılması konusunda anlaştığının sorulması üzerine, "İnsani yardım çalışanlarımıza destek olmak için gerekli teçhizatın sağlanması konusunda İsrailli yetkililerle görüşmeler yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

İnsani yardım operasyonu yürüttükleri tüm ülkelerde benzer sistemlerin bulunduğunu ve buna ihtiyaçları olduğunu ifade eden Dujarric, "Personelimizin her zaman nerde olduğunu bilmek istiyoruz, onlara her zaman ulaşabilmek istiyoruz." dedi.

Dujarric, bunun için iletişim araç gereçlerine ihtiyaçları olduğunu, konunun Starlink'le alakasının olmadığını, baz istasyonuna ihtiyaç duyulmayan herhangi bir platformu kullanmaya açık olduklarını dile getirdi.

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