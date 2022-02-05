ABD Dışişleri Bakanlığı kararla ilgili kongreye yazı gönderdi. Yazıda, “Muafiyet, nükleer anlaşmaya tam dönüş müzakerelerini kolaylaştırmak ve İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesine zemin hazırlamak için tasarlandı" ifadesi kullanıldı.

Bu kararın, nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ve ABD'nin nükleer güvenlik çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın İran'ın sivil nükleer faaliyetleriyle ilgili bazı yaptırımlara muafiyet getiren kararı imzaladığı duyuruldu.



Detayları @trthaber muhabiri Ali Artmaz aktardı. https://t.co/0UcGbvFaOn pic.twitter.com/2nq9KG7jye — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 4, 2022

Kararın ayrıca İran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlamak için tasarlandığı da belirtildi.

Böylece Biden yönetimi, Trump yönetiminin muafiyeti kaldırma kararını da bozmuş oldu.