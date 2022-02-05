Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 09:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kar nedeniyle dağ evinde mahsur kalan çift 2 ay sonra kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
ABD’nin California eyaletinin kuzeyinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağ evinde mahsur kalan çift, yaklaşık 2 ay sonra polis tarafından düzenlenen hava operasyonu ile kurtarıldı.
ABD'de California eyaletinin kuzeyinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 Aralık’tan beri dağ evinde mahsur kalan çift, California Otoyol Devriyesi ekiplerinin düzenlediği hava operasyonu ile yaklaşık 2 ay sonra kurtarıldı.
Mahsur kalan çift, malzemelerinin tükenmeye başlaması üzerine Sierra County Şerif Ofisi'nden yardım istedi. California Otoyol Devriyesi'ne bağlı Valley Division Hava Operasyonları birimi helikopterle, çifti ve köpeklerini mahsur kaldıkları dağ evinden kurtardı.
Yetkililer, söz konusu dağ evininin konumunu ve kurtarılan çiftin kimliklerini ise kamuoyu ile paylaşmadı.
Etiketler: ABD
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