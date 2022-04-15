Ulusal basındaki haberlere göre, ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Nijerya'ya AH-1Z Cobra saldırı helikopterleri dahil 997 milyon dolarlık savaş ekipmanının satışını onayladığı belirtildi.

Satışın ortak güvenlik hedeflere katkıda bulunacağı, bölgesel istikrarı teşvik edeceği, ABD ve diğer Batılı ortaklarla çalışabilirliği geliştirmek için Nijerya'yı daha iyi donatacağı aktarılan açıklamada, ABD ve Nijerya güvenlik hedeflerine büyük bir katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu önerilen satış, Sahra Altı Afrika'daki stratejik bir ortağın güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecek" ifadesi kullanıldı.

Nijerya, terör örgütü Boko Haram'la mücadele kapsamında daha önce ABD'den 400 milyon dolarlık savaş uçakları satın almıştı ancak ABD eski Başkanı Barack Obama tarafından Nijerya ordusunun insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek ertelenmişti.

Nijerya, uçakları tamamını ancak Ekim 2021'de teslim alabilmişti.

2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu olan Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram içinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.