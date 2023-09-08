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Dünya
AA 08.09.2023 09:14

ABD, Nijer'in başkenti Niamey'deki askerlerini başka şehre taşıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Nijer'in başkenti Niamey'deki bazı askeri personel ve ekipmanlarını "her ihtimale karşı" başka bir şehre taşıdıklarını açıkladı.

ABD, Nijer'in başkenti Niamey'deki askerlerini başka şehre taşıyor

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nijer'deki ABD askerlerinin yeniden konuşlandırılacağına yönelik haberlerin sorulması üzerine Singh, Niamey'deki 101 numaralı hava üssünde bulunan bazı askeri personel ve ekipmanın Agadez'deki 201 numaralı hava üssüne götürüldüğünü belirtti.

Singh, söz konusu adımın "her ihtimale karşı" atıldığını dile getirerek, "Herhangi bir duruş değişikliğimiz yok, pozisyonumuz aynı. Umarız sahadaki durum diplomatik yollarla çözülür." ifadesini kullandı.

Halen Nijer'de 1100 ABD askeri personelinin de bulunduğunu belirten Singh, halihazırda buradaki ABD askerlerine yönelik bir tehdit olmadığını sözlerine ekledi.

- Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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