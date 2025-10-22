Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
Dünya
AA 22.10.2025 12:17

ABD merkezli kuruluştan, "Yapay Süper Zeka" araştırmalarının yasaklanması çağrısı

ABD merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Yaşamın Geleceği Enstitüsü'nden (Future of Life Institute), "Yapay Süper Zeka"ya (ASI) ilişkin araştırmaların güvenli ve denetlenebilir olduğuna ilişkin bilimsel bir uzlaşı elde edilene kadar yasaklanması çağrısında bulundu.

ABD merkezli kuruluştan, "Yapay Süper Zeka" araştırmalarının yasaklanması çağrısı

NBC News'un haberine göre, ABD merkezli Yaşamın Geleceği Enstitüsü, insan zekasını her alanda aşabileceği düşünülen "Yapay Süper Zeka"ya ilişkin bir bildiri yayımladı.

Bildiride, yenilikçi yapay zeka araçlarının sağlık ve refahı artırabileceği kabul edilirken, öte yandan, "süper zeka"nın "insan emeğini değersizleştirebileceği, özgürlüğe zarar verebileceği, ulusal güvenlik açıklarına ve insanlığın yok oluşuna sebep olabileceği" endişelerine dikkati çekildi.

Bu kapsamda süper zekaya ilişkin araştırmaların, güvenli ve denetlenebilir olduğuna ilişkin bilimsel bir uzlaşı elde edilene kadar yasaklanması çağrısında bulunulan bildiriye, Nobel ödüllü bilim insanlarının yanı sıra sanatçılar, siyasetçiler, iş insanları ve İngiliz Kraliyet ailesi mensuplarının da dahil olduğu 865 kişi imza attı.

İmzacılar arasında, İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın yanı sıra Nobel ödüllü Geoffrey Hinton, Apple şirketinin kurucularından Steve Wozniak, eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson, komedyen Stephen Fry ve aktör Joseph Gordon-Levitt gibi isimler yer aldı.

