Çok Bulutlu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.10.2025 10:16

ABD'de yolcu uçağı, pilot ile kabin memurlarının iletişimindeki kesinti nedeniyle acil iniş yaptı

ABD'de Los Angeles'a giden yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra pilotların kabin memurlarıyla iletişiminin kopması nedeniyle acil iniş yaptı.

ABD'de yolcu uçağı, pilot ile kabin memurlarının iletişimindeki kesinti nedeniyle acil iniş yaptı

The Hill gazetesinin haberine göre, Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Los Angeles'a giden yolcu uçağının, yerel saatle 19.45'te Nebraska eyaletindeki Eppley Havaalanına acil iniş yaptığı belirtildi.

SkyWest hava yolu firmasına ait uçağın pilotunun, "kabin memurlarıyla iletişim kuramaması" nedeniyle acil iniş yaptığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "İniş sonrası uçak içi iletişim sisteminde bir sorun olduğu tespit edildi. Bu sırada kabin memurları kokpit kapısını çalıyordu." ifadesine yer verildi.

American Airlines firmasının uçuşunu gerçekleştiren SkyWest'ten yapılan açıklamada, acil inişin ardından Los Angeles'a uçuşa gecikmeli devam edildiği belirtildi.

American Airlines'tan bir sözcü, yaptığı açıklamada, iletişim sisteminin yanlışlıkla açık bırakıldığını ve pilotların ahizeden gelen ses nedeniyle kokpite birisinin girmeye çalıştığını sandığını aktardı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:53
Fransa'da soygunun yaşandığı Louvre Müzesi kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı
10:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapsamlı bir ekonomi programı yürütüyoruz
10:25
AFAD, sözleşmeli personel alacak
10:24
Dış ticaret mevzuatına aykırı davranan firmalara 8,8 milyar lira ceza kesildi
10:24
Yerli turistler ikinci çeyrekte 116,9 milyar lira harcama yaptı
10:18
Çocuklarda mükemmeliyetçilik: “Değerliyim çünkü başarılıyım” tuzağı
Antalya'da Yörüklerin köye dönüşleri devam ediyor
Antalya'da Yörüklerin köye dönüşleri devam ediyor
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ