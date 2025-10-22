Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
Dünya
AA 22.10.2025 12:06

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda 45 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın birçok bölgesine baskınlar düzenleyerek, 45 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda 45 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın El Halil, Kalkilya, Tulkerim, Nablus, Tubas, Cenin, Doğu Kudüs ve Bire kentlerine baskın düzenledi.

El Halil kentinde yoğunlaşan baskınlarda İsrail ordusu, kentlerde askeri kontrol noktaları kurdu.

Baskınlarda Filistinlilerin evlerinde arama yapan ve 45 kişiyi gözaltına alan İsrail askerleri, bazı Filistinlileri darbetti.

Gözaltına alınanlar arasında 1 çocuk ve eski tutukluların da olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail Batı Şeria
