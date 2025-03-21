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Dünya
AA 21.03.2025 21:53

ABD medyası: Trump, Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak bakıyor

ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak baktığını ifade etti.

ABD medyası: Trump, Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak bakıyor

Amerikan Fox News kanalında yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın Ankara'ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiği belirtildi.

Habere göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı değerlendiriyor.

Haberde, "Trump, iki tarafın, Türkiye'nin S-400'leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu uçakların Türkiye'ye satılabilmesi için ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarını kaldırması gerekeceği belirtilen habere göre, Trump, ekibinden, "Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine" ilişkin bir çalışma yapmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 16 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde, birçok ikili ve bölgesel konu başlığı kapsamlı şekilde ele alınmıştı.

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