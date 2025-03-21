Katil İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki siviller için "tahliye emri" yayımladı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorla güneye göç ettirilmelerine ilişkin yeni bir harita paylaştı.

Adraee, Gazze'nin kuzeyindeki Es-Salatin, El-Kerame ve El-Avde mahallelerindeki Filistinlilerden buraları terk ederek güney bölgelerine gitmelerini istedi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında da Filistinliler için Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayınlamıştı. BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti.

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

İsrail ordusunun yeniden başlayan saldırılarında şu ana kadar çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600’e yakın Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1000 kişi yaralandı.