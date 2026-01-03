ABD, Maduro ve eşini neyle suçluyor?

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu iddianame Maduro'nun 2020 yılında halihazırda suçlandığı New York'ta sunulacak.

Suçlamaların geçmişi 2020 yılına dayanıyor

Adalet Bakanlığının Maduro'ya yönelik suçlamaları ilk olarak 2020 yılında New York'ta iki, Washington'da bir ve Miami'de bir olmak üzere toplam dört ayrı dosya ile ortaya konulmuştu.

Davalarda Maduro ve üst düzey kurmaylarının, ülkeden milyarlarca dolar çalarken uyuşturucu teröristlerine siyasi ve askeri koruma sağladıkları, onlarca yıllık bir komplo içinde yer aldıkları iddia edilmişti.

Uyuşturucunun silah olarak kullanıldığı iddiası

Dönemin New York Güney Bölgesi Savcısı Geoffrey Berman yaptığı açıklamada, Maduro'nun kokaini kasıtlı olarak bir silah gibi kullandığını ifade etmişti.

Berman, Venezuela liderinin ABD halkının sağlığını ve refahını baltalamak amacıyla ülkeyi uyuşturucuya boğmayı hedeflediğini savunmuştu.

Geniş kapsamlı kartel soruşturması

Savcılar, Maduro'nun iktidara yükselme sürecinde bile şiddet yanlısı bir karteli yönettiğini ileri sürüyor.

Soruşturma kapsamında Maduro ile birlikte aralarında Venezuela hükümeti ve istihbarat yetkilileri ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinin de bulunduğu 10'dan fazla kişi hakkında daha suçlama bulunuyor.