Vance: Maduro, Trump'ın söylediklerinde ciddi olduğunu anlayan son kişi oldu

Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırı ve Maduro'nun yakalanmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Başkan Trump'ın Venezuela'ya birçok "çıkış yolu" önerdiğini savunan Vance, öte yandan, "uyuşturucu kaçakçılığına son verilmesi ve çalınan petrolün ABD'ye geri verilmesi" konusunda net bir tavır sergilediği değerlendirmesinde bulundu.

Vance, "Maduro, Başkan Trump'ın söylediklerinde ciddi olduğunu anlayan en son kişi oldu." ifadesini kullandı.

Maduro'nun "narko terörizm" kapsamında ABD'de çok sayıda suçlamayla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Vance, "Caracas'ta bir sarayda yaşıyor olman, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçundan adaletten kaçmanı sağlamaz." yorumunu yaptı.

Ne olmuştu?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD’ye destek verenler de oldu.