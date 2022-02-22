Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 04:58Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD Lviv'deki diplomatlarını Polonya'ya gönderiyor
[Fotoğraf: AFP]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'daki güvenlik endişeleri nedeniyle yeni bir karar aldıklarını açıkladı.
Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini söyledi.
Blinken, diplomatik personellerin Ukrayna'daki çalışmalara devam etmek ve acil konsolosluk hizmetleri sağlamak için düzenli olarak geri döneceğini ifade etti.
Etiketler: Son Dakika Ukrayna ABD Rusya
Sıradaki Haber
AGİT'ten Rusya'nın kararına kınama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz