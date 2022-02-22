ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'daki güvenlik endişeleri nedeniyle yeni bir karar aldıklarını açıkladı.

Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini söyledi.

Blinken, diplomatik personellerin Ukrayna'daki çalışmalara devam etmek ve acil konsolosluk hizmetleri sağlamak için düzenli olarak geri döneceğini ifade etti.