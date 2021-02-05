Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Lübnan'ın önemli aktivistlerinden Lokman Slim'in menfur suikastını kınıyor. Katillerinin bir an önce adaletin karşısına çıkarılması konusunda uluslararası toplumun çağrısına katılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Slim'in hayatını Lübnan'da olumlu bir değişime adadığını ve ülkesinde adalet, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü için cesurca mücadele ettiğini belirten Blinken, "Hukukun üstünlüğünü, ifade özgürlüğünü ve medeni aktivizmi engelleme aracı olarak şiddete başvurulması, tehdit ve taciz yapılması korkakça ve kabul edilemezdir" dedi.

Blinken, aynı zamanda Lübnanlı siyasi liderlere ve yargı mensuplarına Slim'in katillerinin bulunması ve hesap sorulması çağrısı yaptı.