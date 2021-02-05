Trump'ın avukatı Jason Miller, eski ABD Başkanı'nın Senato’daki yargılamada yemin altında ifade vermesini isteyen Demokratlara kesin bir şekilde red cevabı verdi.

Miller, Senatodaki yargılama sürecinde savcılık görevi görecek Demokrat vekillerin Trump'a yaptıkları ifade çağrısının komik olduğunu savunarak, "Başkan anayasal olmayan bu süreçte ifade vermeyecektir" açıklamasını yaptı.

Senatodaki süreçte savcılık görevi görecek Demokrat vekiller, Trump'ın avukatlarına resmi bir mektup göndererek eski Başkan'ın yemin altında ifade vermesi çağrısı yapmıştı.



