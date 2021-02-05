Washington-Moskova hattında diplomasi trafiği artıyor.

Geçen hafta iki ülke liderlerinin görüşmesinin ardından bu sefer Amerika ve Rusya Dışişleri Bakanları telefon diplomasisinde bulundu.

Yeni START anlaşması görüşüldü

Antony Blinken ve Sergey Lavrov'un ilk görüşmesinde ana gündem maddelerinden biri nükleer krizi önleyecek yeni START anlaşması oldu.

ABD tarafı özellikle Çin'in bu konudaki tehdidine vurgu yaptı.

Blinken, Rusya'nın ABD vatandaşlarına ve müttefiklerine zarar verebilecek eylemlerine karşı kararlı tutumlarını sürdüreceklerini belirtti.

Rus muhalif Navalnıy da başlıca konular arasındaydı

ABD tarafından yapılan açıklamada "muhalif lider Navalnıy ve gözaltılarla ilgili endişelerimizi tekrar ilettik" denildi.

Rusya'nın açıklamasında ise Blinken'a konuyla ilgili detaylı bilgi verildiği ve Rusya'nın içişlerine ve kanunlarına saygı duyulması gerektiği vurgulandı.

İki bakanın ayrıca Suriye'nin geleceği, Libya ve Ukrayna konularını da ele aldığı belirtildi.