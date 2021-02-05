Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 00:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eş-Şebab Somali'de Warmahan kasabasını ele geçirdi: 3 asker öldü
[Fotoğraf: AA]
Terör örgütü Eş-Şebab militanları, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 80 kilometre uzaklığındaki Warhaman kasabasını ele geçirdi. Çıkan çatışmalarda 3 asker hayatını kaybetti.
Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Eş Şebab militanları kasabaya saldırıp Somali askerleriyle çatışmaya girdi. Örgüt militanları karşısında askerler geri çekildi.
Bölge halkı da örgütün kasabayı ele geçirdiğini doğruladı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Etiketler: Somali Terör Örgütü
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