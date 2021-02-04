İran'ın desteklediği Hizbullah'a karşıtlığıyla bilinen gazeteci aktivist 58 yaşındaki Slim, ekonomik krize karşı 17 Ekim 2019'da ülke geneline yayılan protestolarda Şiilerin yoğun olduğu bölgelerde öne çıkan isimler arasında yer alıyordu.

Slim'in kız kardeşi Raşa Slim, dün akşam Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ağabeyinden, güneyde ziyaret ettiği arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra haber alamadıklarını söyledi.

Sabah saatlerinde ölü bulundu

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Lokman Slim'in, sabah saatlerinde Nebatiye kentine bağlı Adusiye kasabasına yakın bir yerde arabasının içinde öldürülmüş halde bulunduğunu açıkladı.

NNA, olay yerine gelen güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığını vurgulayarak, Lokman Slim'in, 4'ü kafasından ve biri sırtından olmak üzere 5 kurşunla öldürüldüğünün tespit edildiğine dikkat çekti.

Slim'in arkadaşı olduğu belirtilen Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi (AUB) Profesörü Makram Rabah, "Görünüşe göre başından vurulmuş ve kiralık arabası Nabatiyeh bölgesinde bulundu” dedi.

Cinayete tepkiler yağdı

Bu arada başkent Beyrut'taki Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup vatandaş, aktivist Slim cinayetini protesto etti.

BM Özel Temsilcisi ve siyasi güçlerden tepkiler yağdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "değerli gazeteci aktivist" olarak nitelendirdiği Lokman Slim'in öldürülmesine çok üzüldüğünün altını çizdi.

Lübnan makamlarından şeffaf bir soruşturmanın yürütülmesi çağrısında bulunan Kubis, "Slim, cesaretin, doğru ve bağımsızlığın sesiydi.

Bu soruşturmanın, 6 aydan beri sonuçlanmayan Beyrut Limanı'ndaki soruşturmaya benzememesi gerekir. İnsanların gerçekleri öğrenmesi gerekiyor" dedi.

"Korkunç bir cinayet"

Yerel basına konuşan Lübnan İçişleri Bakanı Muhammed Fehmi de Slim olayını "korkunç bir cinayet" olarak nitelendirdi.

Eski Başbakan Saad Hariri'nin liderliğindeki Müstakbel Hareketinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Lübnan'da aktivistlere yönelik suikastların yeniden başlaması" tehlikesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Lokman Slim cinayeti, Lübnan'da sosyal medya ve siyasi partilerin yoğun tepkilerinin yanı sıra Beyrut'taki bazı yabancı diplomatların tepkileriyle de karşılaştı.

Lübnanlı yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.