Moon’un Sözcüsü Kang Min-seok tarafından yapılan açıklamada, Biden ve Moon'un telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

Açıklamada iki liderin "Kuzey Kore konusunda kapsamlı ortak stratejiyi şekillendirmek, Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması konusunda birlikte çalışmak ve bölgeye kalıcı barışı getirmek için anlaştığı" belirtildi.

Moon ve Biden’ın Güney Kore, Japonya ve ABD arasında üçlü iş birliğini güçlendirmek konusunda görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, iki liderin Myanmar’da son zamanlarda yaşanan gelişmelerden dolayı endişe duyduğu, ülkede demokrasinin yeniden tesis edilmesi ve barışçıl çözümün sağlanması noktasında iş birliği yapmak için fikir birliğine vardığı kaydedildi.

Kuzey Kore Lideri'nin tehdidi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 5-12 Ocak'ta Kore İşçi Partisi 8. Kongresi'nde, geliştirilmekte olan yüksek teknolojili silah sistemlerinin listesini açıklayarak nükleer silah deposunu güçlendirme tehdidinde bulunmuştu.

Kuzey Kore lideri, konuşmasında, ABD'nin Kuzey Kore'nin "ana düşmanı" olduğunu yinelemiş ve "ABD'de kim göreve gelirse, ülkenin temel yapısı ve düşmanca politikası asla değişmeyecek" demişti.

ABD ile yeni ilişkiler kurmanın, bu ülkenin düşmanca politikasını sürdürüp sürdürmemesine bağlı olduğunu ifade eden Kim, düşman güçler nükleer silahlarını kullanmayı düşünmedikçe, nükleer silah kullanmayacaklarını söylemişti.

