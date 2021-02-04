Yüzbinlerce ABD'linin kimlik bilgileri artık korsanların elinde
ABD’de son yılların en kötü veri skandalı yaşandı. Washington’da İstihdam Güvenliği Departmanı’na kayıtlı 1 milyon 600 bin işsiz vatandaşın ve kamu görevlilerinin kişisel verileri çalındı.
ABD’nin Başkenti Washington'da bilgisayar korsanları İstihdam Güvenliği Departmanı'nı hedef aldı.
Departmandaki verilerin saklandığı Accellion şirketinin veri tabanına giren korsanlar 1,6 milyon işsiz vatandaşın ve kamu görevlilerinin kişisel bilgilerini çaldı.
Korsanların geçen yıl işsizlik davası açan vatandaşların kişisel bilgilerini seçmesi dikkat çekti.
Yüzbinlerce Washington sakinin kimlik, tam ad, doğum tarihi, adres, önceki meslek gibi her türlü detaylı kişisel bilgi artık korsanların elinde.
ABD bu bilgilerin aleyhte kullanılmasına karşı alarm durumuna geçti.
Tepkilerin odağında Accellion var
Accellion şirketi öncelikle veri paylaşımı ve işbirliğini içeren dosya paylaşımına odaklanıyor. Accellion’un olayı yetkililere bildirmeden önce veri ihlalini araştırdıkları ortaya çıktı. Şirketin ilk yetkisiz erişim tespitini 25 Aralık 2020’de yaptığı belirlendi.
Accellion, ilk tespitten neredeyse bir ay sonra olan 25 Ocak 2021'de hükümet yetkililerine veri ihlalini doğruladı.
Eyalet denetçileri suçu İstihdam Güvenliği Departmanına değil, Accellion'a yüklüyor.
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