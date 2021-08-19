ABD Kongre polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, polis, Kongre Kütüphanesi civarında terk edilmiş halde duran bir kamyonet yüzünden alarma geçti.

NOW: The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress.



Please stay away from this area and follow this account for the latest information. pic.twitter.com/LMBYBTJn4t — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021

[Fotoğraf: AFP]

İçinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen araçla ilgili güvenlik yetkilileri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederken, polis güvenlik nedeniyle etrafta bulunan binaları boşalttı.

ABD Kongre binası yakınında içinde patlayıcı madde olduğu düşünülen şüpheli bir araç, polisi alarma geçirdi. Güvenlik gerekçesiyle etraftaki binalar boşaltıldı. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Ali Artmaz aktardı.https://t.co/66CxitgPcN pic.twitter.com/tZ2QPRcAtE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 19, 2021

İlerleyen saatlerde açıklama yapılacak

Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı Kongre polisleri, aracın içinde patlayıcı olup olmadığına ilişkin çalışmanın halen sürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.