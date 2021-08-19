KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Rum kesiminin Kıbrıs Türk halkını izolasyon altında tutma siyasetinin her alana yayıldığı vurgulandı.



"Kıbrıs Türk halkının herhangi bir yabancı yetkiliyle görüşmesine dahi tahammül edemeyenlerin açıklamaları, Kıbrıs konusunun neden çözülmediğini de göstermektedir." denildi.



Adada uzlaşmanın yolunun Türk tarafının egemen eşitliğinin sağlanmasından geçtiği belirtildi.



Hollanda Parlamentosu üyesi Liane Den Haan, önceki gün KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atakoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti.