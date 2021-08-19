Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 17:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KKTC'den Hollandalı vekilin ziyaretine tepki gösteren Rum kesimine yanıt
Lefkoşa yönetimi, Hollandalı milletvekili Liane Den Haan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarete yönelik Rum kesiminden gelen açıklamalara sert tepki gösterdi.
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Rum kesiminin Kıbrıs Türk halkını izolasyon altında tutma siyasetinin her alana yayıldığı vurgulandı.
"Kıbrıs Türk halkının herhangi bir yabancı yetkiliyle görüşmesine dahi tahammül edemeyenlerin açıklamaları, Kıbrıs konusunun neden çözülmediğini de göstermektedir." denildi.
Adada uzlaşmanın yolunun Türk tarafının egemen eşitliğinin sağlanmasından geçtiği belirtildi.
Hollanda Parlamentosu üyesi Liane Den Haan, önceki gün KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atakoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
Etiketler: KKTC
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