Koronavirüs aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 900 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke oldu.

Çin’i 562 milyon 150 bin ile Hindistan, 358 milyon 600 bin ile ABD, 168 milyon 160 bin ile Brezilya, 114 milyon 660 bin ile Japonya, 98 milyon 710 bin ile Almanya, 88 milyon 400 bin ile İngiltere, 86 milyon 766 bin ile Türkiye, 84 milyon 600 bin ile Endonezya, 81 milyon 860 bin ile Fransa izledi.

Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 840 milyon dozu aştı.

Türkiye en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 86 milyon 766 bin 30 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 45 milyon 172 bin 744 kişiye ilk doz, 34 milyon 300 bin 746 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 210 milyon 212 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 407 binden fazla kişi hayatını kaybetti.