Hükümetten yapılan açıklamada, daha önce yalnızca 35 yaş ve üstü kişilere uygulanan aşıların, 20 Ağustos'tan itibaren 18 yaş üstü ve herkesin erişimine açılacağı duyuruldu.

Bu kararın ülkedeki aşılama programını genişletme planının bir parçası olduğu ifade edilerek isteyen herkesin ön randevu şartı aranmadan en yakın aşı merkezinde aşılanabileceği bilgisi verildi.

Nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefleniyor

Sağlık Bakanlığı aralık ayına kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin tam olarak aşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

19 Ağustos itibariyle ülkede yetişkin nüfusun yalnızca yüzde 10'una aşı uygulanabildi.

Öte yandan, ülkede COVID-19 vakalarındaki son haftalarda yaşanan artış dikkati çekiyor.

Vaka sayısı 2 milyon 638 bin 891

Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 14 bin 278 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 638 bin 891'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 384 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 78 bin 377 olarak paylaşıldı.