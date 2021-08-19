Dünyanın birçok ülkesinde görülmeye başlanan varyantların hızlı tespiti, yayılımı durdurmakta oldukça önemli. Fakat son dönemde gündeme gelen “PCR testleri güvenilir mi?” sorusu tanılama sürecini aksatır hale geldi. Oysa bu tip testler tıp tarihinde sadece koronavirüsün değil, birçok virüsün tespitinde aktif rol aldı.



Uzmanlar, son zamanlarda, koronavirüse karşı en güçlü silahımız olan aşı ve PCR testlerine dair yapılan manipülasyonların halkta güvensizliğe yol açtığını belirtiyor.



TRT Haber'e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul , COVID-19 varyantlarının da güncel PCR testi ile tespit edilebildiğini belirterek, ülkemizde bu testlerin hastaneler ve araştırma merkezleri gibi birçok yerde yapılabildiğine dikkat çekti.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

"PCR testleri güvenilir ve tanı sürecinde gerekli"

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, PCR testlerinde virüsün genetik yapısının belirli bir bölgesi kontrol edilerek varyantları tanımlama imkanının olduğunu dile getirirken, yeni bir varyantın genetik yapısını değiştirdiği için tespit edilemeyeceğini ve bu tip rastlanmamış varyantların tanı kaçağı olduğunu belirtti.



“Diyelim ki elinizde bir kit var ve bu PCR kiti, o virüsün spike proteini dediğimiz insan hücresine tutunan bölgeyi kodlayan gen dizilimini içeriyor. Eğer virüs o bölgede bir değişiklik yapıp yeni bir varyant haline dönüştüyse o zaman o suşu kaçırırsınız. Bunun için de tüm virüsün genetik yapısının sekans analizi yapılarak virüsün tüm genetik yapısında bir değişiklik yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.”



PCR testlerinin güvenilir ve tanı sürecinde gerekli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, sadece SARS-CoV-2’nin değil Hepatit B, Hepatit C ve Tüberküloz gibi başka enfeksiyöz hastalıkların tanısında da yaygın olarak kullanıldığının altını çizdi.