1300'lerde Avrupa'yı kasıp kavuran ve "Kara Ölüm" denilen veba salgını, nüfusun neredeyse yarısını öldürdü.

Afrika, Asya ve Amerika'nın bazı kırsal bölgelerinde hala vakalar var.

AstraZeneca COVID-19 aşısının arkasındaki İngiliz bilim insanları bu kez veba için harekete geçti. Yeni bir veba aşısını ilk kez gönüllüler üzerinde denenmeye başladı.

Birinci aşamada, koronavirüs aşısıyla aynı teknolojinin kullanıldığı aşı, 18 ila 55 yaş arasındaki en az 40 sağlıklı kişide test edilecek.

Denemede, vücudun aşılamadan sonra veba mikrobunu ne kadar tanıdığı ve savaşabildiği test edilecek.

Etkili bir aşı hayatları koruyabilir

Antibiyotikler artık erken verilirse veba tedavisinde kullanılabilir. Ancak salgın riski altındaki bölgelerin ilaçlara erişiminde zorluk yaşanıyor.

Etkili bir aşının, hayatları korumanın yeni bir yolunu sunabileceği belirtiliyor.

Ek genler içeriyor

Söz konusu aşı veba bakterisi içermiyor bu nedenle vebaya neden olmuyor. Ancak veba bakterisinden (Yersinia pestis) proteinler yapan ek genleri içeriyor.

Araştırmacılar, aynı yaklaşımın diğer hastalıklar için de kullanılabileceğini söylüyor.

Oxford Vaccine Group kıdemli klinik araştırmacısı Dr. Maheshi Ramasamy, "Menenjit B ve Zika virüsüne karşı benzer teknolojiyi kullanarak klinik deneyler yaptık. Ama aynı zamanda Lassa ateşi veya Marburg virüsü gibi hastalıklara karşı da aşılar geliştirmek istiyoruz " dedi.