İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 7 bin 856 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı, 15 hastanın da hayatını kaybettiği açıklandı.

Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 723'e, vaka sayısının da 966 bin 757'ye ulaştığı ifade edildi.

603 hastanın durumu ağır

Aktif vaka sayısının 62 bini geçtiği ülkede, hastalardan 603'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Aşılama sayesinde geçen aylarda salgını kontrol altına almayı başaran İsrail'de 19 Nisan'da açık, 15 Haziran'da da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Maske zorunluluğu geri gelmişti

Ülkede haziran başında aktif vaka sayısı 200'e kadar gerilemiş, günlük vaka sayısı da 20'nin altına düşmüştü.

Ancak vakalardaki artış nedeniyle 25 Haziran'da yeniden kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.