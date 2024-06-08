Parçalı Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.06.2024 20:10

ABD, İsrailli esirleri kurtarma "operasyonuna" yardım etmiş

ABD'nin, İsrailli 4 esirin kurtarıldığı "operasyona", İsrail'de bulunan bir "Amerikan birimi" aracılığıyla destek verdiği belirtildi.

ABD, İsrailli esirleri kurtarma "operasyonuna" yardım etmiş
[Fotograf: Reuters]

Amerikan CNN kanalına konuşan ve adı açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, İsrail ordusunun yaptığı ve en az 210 Filistinli sivilin öldürüldüğü "operasyona" ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yetkili, ABD'nin İsrailli rehinelerin kurtarılmasına destek verdiğini belirterek, "İsrail'deki bir Amerikan birimi, 4 İsrailli esirin kurtarılması çabalarını destekledi ve İsrail güçleriyle operasyon üzerinde çalıştı." ifadesini kullandı.

Amerikalı yetkili, söz konusu desteğin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuyla ilgili açıklamasında, Gazze'de 210 Filistinli sivilin öldürüldüğü saldırıda 4 İsrailli esirin kurtarılmasını "başarılı bir operasyon" olarak nitelendirmiş ve ABD olarak esirlerin kurtarılmasına yönelik tüm çabaları hem ateşkes müzakereleri hem de "diğer araçlarla" desteklediklerini ifade etmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki bölgede 4 İsrailli esirin kurtarıldığını duyurmuştu.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 210 kişinin öldüğünü, en az 400 kişinin yaralandığını bildirmişti.

ETİKETLER
ABD İsrail
Sıradaki Haber
Kuzey Kore, Güney'e yeniden içinde "çöp" bulunduğu düşünülen balonlar gönderdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:28
Baykar'dan bir ilk daha: Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçı arasında yer aldı
20:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
20:14
Filistinli kaynaklara göre, İsrail esirleri kurtarmak için Nusayrat'a yardım tırıyla sızdı
19:44
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara'da açılış törenine katıldı
19:28
Kuzey Kore, Güney'e yeniden içinde "çöp" bulunduğu düşünülen balonlar gönderdi
19:24
ABD: İsrailli esirlerin serbest kalabilmesine yönelik tüm çabaları destekliyoruz
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen Şaban Ağa Camisi özgün yapısını koruyor
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen Şaban Ağa Camisi özgün yapısını koruyor
FOTO FOKUS
İkinci uzay misyonu için kalkış gerçekleşti
İkinci uzay misyonu için kalkış gerçekleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ