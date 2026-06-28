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Dünya
TRT Haber, AA 28.06.2026 00:35

ABD, İran'ı vurdu

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğu belirtildi. ABD ordusu, "İran’daki çok sayıda hedefe ek saldırılar düzenledik" açıklamasını yaptı.

ABD, İran'ı vurdu

İran devlet televizyonunun haberinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Tahiruyi köyünden patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Devlet televizyonunun askeri bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre ise duyulan patlama seslerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'in Tahiruyi köyündeki bir iletişim kulesine saldırıdan kaynaklandı.

Ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nın Mesen köyünün saldırıda hedef alındığı bildirildi.

Diğer yandan ABD merkezli Axios haber sitesi muhabiri, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı bölgesine saldırılar düzenlediğini bildirdi.

ABD ordusu: İran’daki çok sayıda hedefe ek saldırılar düzenledik

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’daki çok sayıda hedefe yönelik ek saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

Açıklamada, "İran’a ateşkes anlaşmasına uyması için bir fırsat tanındı; ancak İran, bu sabah M/T Kiku tankerine tek yönlü bir insansız hava aracı saldırısı düzenleyerek bu fırsatı değerlendirmemeyi tercih etti. Panama bayraklı tanker, iki milyondan fazla varil ham petrol ile Hürmüz Boğazı yakınlarından geçiyordu. CENTCOM güçleri, ticari gemilere yönelik İran’ın devam eden saldırganlığına doğrudan yanıt olarak bugün hava saldırıları düzenledi. ABD askeri uçakları, İran’ın askeri gözetleme altyapısını, iletişim sistemlerini, hava savunma tesislerini, insansız hava aracı depolama tesislerini ve mayın döşeme kapasitelerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişi devam ediyor. ABD güçleri tetikte, etkili ve hazır durumda." denildi.

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