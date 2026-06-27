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Dünya
AA 27.06.2026 23:24

Venezuela'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Venezuela'da 24 Haziran'daki depremlerin ardından, 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Venezuela'da 4,8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aragua eyaletine bağlı El Limon bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusu olduğunu bildirdi.

Açıklamada, 4,8 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi verilmişti.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralı sayısı 3 bin 238'e çıkarken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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